賭場藏於違章建築 市府公安小組消滅「治安汙染源」 15:512020/02/13 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市聯合稽查小組拆除作為賭場的居所。（板橋警分局提供／王揚傑新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市聯合稽查小組拆除作為賭場的居所。（板橋警分局提供／王揚傑新北傳真） 去年12月23日晚，新北市板橋警分局在板橋區大豐街某透天民宅違規加蓋樓層內，查獲詹姓男子等3人利用其居所4樓作為職業賭場，現場查扣賭資35萬、抽頭金、名片夾等證物，警方依法送辦後，並提報新北市政府公共安全聯合稽查小組，今（13）日由拆除大隊強制拆除， 板橋警分局表示，現在雖處防疫期間，但警方查緝不法無假期，將持續查緝犯罪行為，並結合市府公安聯合稽查小組，斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的違法活動空間，呼籲民眾發現可疑人事物，可立即撥打「110」報案專線，讓犯罪無藏身之處。 (中時 ) #小組 #犯罪 #賭場 #警方 #警分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 124億地下匯兌案開庭 主嫌辯：台商都有需要 15:282020/02/10 社會 醫捐酒精噴霧給員警 還開放民眾免費領 22:322020/02/10 生活 善化警分局安定分駐所長布達交接 謝承佑上任 13:282020/02/12 生活 戶外聚賭防肺炎感染 天兵賭場出奇招遭警衝破 13:512020/02/12 社會 警阻翁交錢給車手 被誤當搶匪 14:402020/02/12 社會 防制暴力 警布署瑞豐夜市聯合勤教 16:252020/02/12 社會 台灣燈會粉圓攤商互毆 警方快打制伏 10:292020/02/13 社會 送口罩暖舉發酵 清水警分局轉贈散播愛心 12:262020/02/13 社會 7旬失智老嫗夜未歸 警神救援助返家 14:092020/02/13 生活 新加坡聖淘沙世界賭場 1名工作人員確診遭隔離 14:272020/02/13 生活 社會熱門新聞 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 社會 衛生紙之亂 調查局找到源頭了 - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 法官屢次蹺班上酒家找妹 遭判免職 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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