新北市聯合稽查小組拆除作為賭場的居所。（板橋警分局提供／王揚傑新北傳真）

去年12月23日晚，新北市板橋警分局在板橋區大豐街某透天民宅違規加蓋樓層內，查獲詹姓男子等3人利用其居所4樓作為職業賭場，現場查扣賭資35萬、抽頭金、名片夾等證物，警方依法送辦後，並提報新北市政府公共安全聯合稽查小組，今（13）日由拆除大隊強制拆除，

板橋警分局表示，現在雖處防疫期間，但警方查緝不法無假期，將持續查緝犯罪行為，並結合市府公安聯合稽查小組，斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的違法活動空間，呼籲民眾發現可疑人事物，可立即撥打「110」報案專線，讓犯罪無藏身之處。

(中時 )