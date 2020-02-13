新冠肺炎延燒至今，疫情毫無下降之勢，全球民眾無不惶恐，紛紛出現瘋搶防疫物資的情況，尤其是口罩，而台灣雖已進行管制出口、實名登記配發以及增建產線提高產能等三大措施，然仍是難以人人有口罩可買，中山醫學大學生物醫學科學系便分享了「乾蒸口罩」方法，知名人妻作家「宅女小紅」分享了自己的實測結果，卻直呼：「氣哭」。

宅女小紅試著從買不到口罩的困境中解套，昨在IG貼出自己嘗試「乾蒸口罩」的實測，然對於結果，她只有一句話可說：「誰說要乾蒸口罩的！(氣哭)」，只見她將兩個口罩放進電鍋裡，蒸完一掀蓋，看見萎縮扭曲成奇怪形狀的兩個「殘骸」，可以說是大失敗，然至少宅女小紅這個小短片，揭開了多數民眾可能忽略的關鍵步驟，那就是不能直接將口罩放入，而是必須放上內鍋架與內鍋，在把口罩放入中間，才能正確施行。

事實上，中山醫大生科系分享「乾蒸口罩法」的同時，有加以說明備註，表示此方式不能重複無限度使用，理由是口罩加熱後，材質會受到一定程度的破壞，過濾效果將減損，因此「請酌量使用」。

(中時電子報)