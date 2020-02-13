陸股三大指數今日震盪走低，截至13日收盤，滬指收報2,906.07點，跌0.71％；深成指收報10,864.32點，跌0.7％；創業板收報2,064.6點，跌0.99％。

類股多數飄綠，醫療廢物處理、半導體、房地產漲幅居前；在線教育、口罩、雲辦公等前期熱門板塊跌幅居前。

此外，北上資金尾盤加速流入，規模超過人民幣30億元。

(工商 )

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