國內大型龍頭投顧表示，台股大盤在反彈多日後，追高的風險逐漸顯現，以前加權指數位階，建議先降低手中部分持股。可選擇兼具技術與籌碼面優勢、抗跌股進行操作，另外，跌深乖離過大的個股也可短打。

台股加權指數13日由一度上漲80點到尾盤僅上漲17點，最後以11,791點作收，櫃買指數也留下長上影線，意味一來盤勢震盪恐將加劇。

國內大型龍頭投顧分析，由於中國新增確診數持續走低，治癒率也大大的提升，顯示新冠肺炎最壞的狀況似乎已過，不僅陸股自開春已來連續反彈7日，美股更是完全收復失土再創新高，而台股也是緊跟著腳地在回補1月30日帶量重挫的失土，市場的樂觀情緒與買盤正持續回籠。

不過，投顧法人指出，目前市場面臨最大的問題在於中國多省延後開工，電子供應鏈首季獲利恐將下修，尤其以手機為首的消費性產品將面臨出貨極大挑戰，若疫情逐漸可控，電子業缺工斷料的問題可快速改善，但此不確定性市場還需反覆觀察與消化。雖然最大一波賣壓已告一段落，短期內大盤上檔還是面臨重重套牢壓力，11,800點頸線之上，應避免過度追高。

(工商 )