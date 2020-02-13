台積電轉投資封測廠精材（3374）今（13）日召開法說會，展望今年營運，公司表示，雖需觀察貿易紛爭及新冠肺炎疫情發展等變數，但受惠3D感測專案需求提升，上半年營運季節性變化可望縮小，對上半年審慎樂觀，下半年需視國際情勢及疫情的後續影響。

精材2019年合併營收46.53億元，年減1.3％，但毛利率11.77％、營益率5.02％，較前年0.2％、負27.67％大幅轉盈，分創近4年、近5年高點。稅後淨利1.81億元、每股盈餘0.67元，較前年虧損13.54億元、每股虧損4.99元大幅轉盈，雙創近5年高點。

精材董事長陳家湘表示，去年上半年智慧型手機需求及車用市況不佳，相關封裝訂單驟減，但因12吋產線折舊成本降低，使虧損有效縮減。下半年隨著終端客戶發表新手機，帶動3D感測訂單需求回升，配合生產管理及製程改善效益顯現，順利達成全年轉盈目標。

展望今年上半年，陳家湘表示，全球大環境遭逢更多變數，除了貿易紛爭未解，新冠肺炎疫情亦使情勢變化相當快速，對產業、供應鏈及終端市場需求造成不確定性，仍待審慎觀察應變。不過，3D感測專案需求較去年同期增加，將使營運季節性落差較往年縮小。

陳家湘指出，晶圓尺寸級封裝（WLCSP）封裝受惠手機多鏡頭滲透率提升，CMOS影像感測器（CIS）封裝訂單需求優於去年同期。但精材近年逐步將產線轉向工業、車用等較高毛利產品，使CIS產能受限，預期對成長挹注效益不明顯。

精材發言人林中安指出，就去年CIS應用結構觀察，以車用占比逾半最高，手機僅占10％，尚有工業、醫療等應用。展望今年，目前無法確定CIS產能不足情況是否延續，目前無擴充8吋晶圓及尺寸封裝產能計畫。

精材去年車用電子應用營收10.08億元，年增達36％。對於今年車用CIS展望，林中安表示，車用CIS應用分為8吋、12吋、電源等3部分。由於12吋產線已停產，今年需視8吋貢獻成長幅度而定，目前看來8吋需求將會成長。

精材配合策略合作夥伴需求，將投入12吋晶圓後段測試代工服務，測試機台設備由策略夥伴提供，精材主要提供工廠及產線管理。陳家湘表示，目前趕工建置產線中，預計下半年逐步進入量產，是公司重要投資項目，盼能對整體營運挹注良好成長效益。

陳家湘表示，12吋測試代工業務的營運模式與傳統封測業不同，由於設備投資由策略夥伴負責，精材不便揭露相關產品應用及客戶，但相關應用與CIS無關。財務長林恕敏表示，今年資本支出規模估約11.6～13.5億元。

至於氮化鎵（GaN）加工業務進展，林中安表示，原先聚焦射頻功率放大器（RFPA）應用，今年預期在非RFPA應用會有小幅量產，原先預期需求最快下半年顯現的RFPA應用，目前預期將往後遞延1年，需求量爆發時間亦須視市場需求而定。

(時報資訊)