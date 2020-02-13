疫情恐慌心理衝擊民眾搭乘長途客運意願，自駕旅遊則不受影響。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

往年武陵賞櫻專車一票難求，今年平、假日都坐不滿。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場千櫻園的昭和櫻開2成，園方預估賞花期可持續到3月下旬。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場櫻花季收連續低溫影響，僅山櫻花盛開，其餘品種宣告「遲到」。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

周末又有強烈冷氣團來襲，連續低溫擾亂高山櫻花花期，福壽山農場目前僅山櫻花盛開，其餘品種宣告「遲到」，預計2月下旬後才會進入盛花期。受到肺炎心理因素影響，福壽山入園數較去年減少1至2成，而武陵賞櫻專車平、假日都坐不滿，團客及一日遊旅客大減4成。

福壽山農場千櫻園位於海拔2200公尺，佔地13公頃，園內種植適合高山生長的少見櫻花品種，包括緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等6千餘株，盛開時繁花如林相當壯觀，一年之中只有在賞櫻季節開放。

千櫻園最早開花的是緋寒櫻，又稱為山櫻花、緋櫻，是台灣原生種以及分布最廣的櫻花。「緋」是紅色的意思，「寒」代表是在冷冷的天氣裡開的紅色櫻花，福壽山千櫻園一般在2月初到2月中旬就可以看到緋寒櫻盛開。

目前緋寒櫻已開7成、昭和櫻2成，園方預估賞花期可持續到3月下旬，後續吉野櫻、大島櫻及特殊品種將延至3、4月陸續盛開。場長巫嘉昌表示，受到肺炎疫情心理因素影響，入園遊客較去年減少1至2成，不少遊客逆向操作，避開人多地方上山賞花，目前住房約8成滿。

賞櫻勝地武陵農場櫻花季在8日登場，目前花況集中在南谷醫療站前、茶莊及北隘口鄰近武陵管理站附近，平均開出6至7成左右。其餘妙高櫻花台、兆豐茶園區、波浪道及櫻桃楓區域仍未見動靜，預估在2月中旬至下旬盛開。

往年武陵賞櫻專車幾乎秒殺，假日更是一位難求，今年疫情恐慌心理影響民眾出遊意願，雖然駕駛員及服務員均需測量體溫並配戴口罩，賞櫻專車仍舊坐不滿，假日還有空位。武陵農場指出，搭乘遊覽車的團客及客運一日遊旅客，較去年減少4成，自駕旅客則不受影響。

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(中時 )