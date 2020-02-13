有鑑於新冠疫情陰霾下75％滅菌酒精一瓶難求，台中一家承包政府長照交通接送服務的租賃車公司，由於自家生產次氯酸水仍有剩餘，自即日起免費提供有需要的民眾，消息一出北屯區北屯里里長歐真宗立即帶著桶子到場領取，要分送給讓里內有需求的弱勢老人。

位於北屯區松竹路三段的立林租賃有限公司因承包政府長照交通接送服務，公司20台車每日服務上千人次，為確保車內環境安全，最早購買75％消毒酒精做為司機及車內環境清潔及除菌用，因酒精有部分司機會過敏，後來購買次氯酸水製造機自行生產，其除菌率更勝消毒酒精，每日產量可達一噸，公司每日用量只有數噸。

立林租賃公司總經理詹詠薇指出，有鑑於市售酒精很難買到，在公司自給自足還有剩餘下，因而決定免費提供有需要的民眾來領取，該公司次氯酸水以食鹽製造，較坊間一些以鹽酸製造的更無刺激性，唯遇光會還原成水，請有需要的民眾一定要自備不透光的容器來領取，每人限一公升。

聽聞立林租賃要分送次氯酸水，北屯區北屯里里長歐真宗也體諒里內數十位行動不便的長者，有需要做好自我防疫，因而帶著大桶子去領取45公升，要自行分裝分送，對於立林租賃公司的善行也大表讚同。立林租賃有限公司地址松竹路三段119號，開放民眾領次氯酸水時間周一到周五AM9：00至PM12：00、PM1：30到PM5：00。

(中時 )