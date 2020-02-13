新竹市議員李妍慧與曾資程13日提出呼籲，未來油槽應做更全面的規畫，活化用地、再生油庫，賦予油庫第2生命。（陳育賢攝）

位在新竹市公道五路的中油油庫服役半世紀後走入歷史，其中首座油槽設置超過50年歷史，具有其特殊歷史意義與指標性價值，市議員李妍慧與曾資程13日提出呼籲，未來油槽應做更全面的規畫，活化用地、再生油庫，賦予油庫第2生命。

李妍慧與曾資程指出，中油油庫1954年開始使用，2019年拆除，油庫的身分跟角色定位，從一開始「燃油提供儲存者」，到附近居民反對抗議的「嫌惡設施」，再到「具有歷史意義的文資建築」，新竹中油油庫正經歷轉型，重啟第2生命，油庫的再生與未來需從環保、文化、都市發展的觀點再出發。

李妍慧說，「竹科X計畫」包括19公頃台肥園區，9公頃中油油庫土地以及8公頃藝文特區，此計畫將是竹市未來20年都市發展的重要基地，土地的乾淨與否，至關重要，未來發展應以環保作為最高的標準。

再從文化的角度上來看，中油公司截至目前已拆除11座油槽，而文化局進行文化資產價值評估後，因設置時間超過50年的S-1油槽具指標性價值，建築結構形式具有歷史意義、保存完整，要求予以保留。

另大門入東北側舊崗哨保存原貌佳，呈現舊有設施界線，也具歷史意義，皆應列冊追蹤。

曾資程表示，市府應儘早規畫中油土地未來的使用方向，結合周邊展演中心，取水口文史景點特色，打造多功能，複合性，兼具經濟產值，工作遊憩皆宜的科技園區。

李妍慧也指出，參照一些大城市的都市更新或都市發展計畫，會發現在1個新發展的區塊中，除了經濟與交通功能之外，藝文展演、公益活動的空間更是會被特意的規畫保留出來。

油庫的未來可以「與藝文特區整合成藝術廊帶」透過原始樣貌打造成策展空間，以科技、文化為主軸，例如聲光藝術、VR展、光雕投影…展，或是發展「co-working space」提供青年發展新創的共同辦公室空間，再結合X園區的軟體研發資源以及藝術園區的藝術能量，發展新創的更多可能性。

(中時 )