寶山鄉天穿日鄉長盃客家歌謠比賽，服裝也是評分標準之一，參賽選手都盛裝演唱。（羅浚濱攝）

很多人可能不知道客家山歌怎麼比？寶山鄉13日舉辦「天穿日鄉長盃客家歌謠比賽」，規定平板、老山歌和山歌仔限唱1首28個字，60名參賽者都盛裝獻唱，年齡最小的是10歲豆欣穎，她和外婆黃秀雲也成唯一祖孫檔選手。

鄉長邱坤桶表示，以往每年天穿日客家歌謠比賽還有客家美食活動，讓鄉親們齊聚一堂歡渡佳節，今年因受新冠病毒疫情影響，不得已取消客家美食，改為盒裝西點，但傳承客家文化的山歌比賽，絕不能中斷。

寶山鄉客家民謠研究協會理事長楊寶玉說，以往賽參者自選的平板及老山歌等曲子，除小調外，每首是唱56個字，上百人參賽經常要1整天才能分出勝負。

受新冠病毒疫情的影響，決定小調唱2段，平板等曲限唱28個字，參賽人數有60人，節省時間，也考驗參賽者的音準、技巧及發音咬字，4位評審並會依選手的台風和服裝給分，因此選手們都是盛裝參賽。

新竹市建功國小4年級學生豆豆欣穎，是年紀最小的參賽者，她說和外婆黃秀雲學唱山歌5年很好玩，喜歡唱平板和板後。黃秀雲則說學唱唱客家山歌6年，外孫女唱山歌很有天份，她希望把山歌傳承下去。

到中午比賽成積揭曉，唱小調的莊雪峨拿到第1名，第2名陳錦相、古房錢妹，第3名楊鳳琴、衛郁庭、張鎮淮。

(中時 )