新冠肺炎疫情發生以來，截至2月12日，大陸民航局已協調10架次以上的包機，接回滯留在泰國、馬來西亞、日本、越南、菲律賓、新加坡及印尼等國的大陸公民共1185名。

大陸民航局表示，疫情發生以來，大陸政府高度重視在海外大陸公民的安全和健康，高度重視受疫情影響滯留國外的大陸公民權益。接回滯留海外大陸公民的包機，為切實保障乘機人員的健康與安全，民航局根據大陸國家衛健委安排，在有關航班上配備醫護人員，登機前、整個飛行過程均採取相關防疫措施。

(旺報 )