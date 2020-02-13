陸民航局：已接回滯留海外公民1185人 15:462020/02/13 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸民航局表示，已接回滯留海外的中國公民1185人。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情發生以來，截至2月12日，大陸民航局已協調10架次以上的包機，接回滯留在泰國、馬來西亞、日本、越南、菲律賓、新加坡及印尼等國的大陸公民共1185名。 大陸民航局表示，疫情發生以來，大陸政府高度重視在海外大陸公民的安全和健康，高度重視受疫情影響滯留國外的大陸公民權益。接回滯留海外大陸公民的包機，為切實保障乘機人員的健康與安全，民航局根據大陸國家衛健委安排，在有關航班上配備醫護人員，登機前、整個飛行過程均採取相關防疫措施。 (旺報 ) #新冠肺炎 #大陸 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #民航局 #公民 #民航局 #滯留 也許您會感興趣 推薦閱讀 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 兩岸熱門新聞 認真在家窩14天領「解除隔離書」 才開心5天…她被確診新冠肺炎 - 兩岸 究責開始！上海市長調任 武漢市委書記也換人 - 兩岸 陸急甩方艙醫院「集中營」臭名 患者現身稱：吃好住好怕變胖 - 兩岸 兩岸回不去的昨天 - 兩岸藝文 - 旺報 港澳辦主任張曉明降為副主任 副國級夏寶龍兼主任 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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