《超級星光大道》第一屆第五名出道的歌手劉明峰受新冠肺炎影響，自主留在寶瓶星號郵輪上隔離，在船上擔任駐唱歌手的他，已經一個多月沒回家了，今（13）日好不容易下船，表示最想回家跟媽媽一起吃飯。
劉明峰在寶瓶星號上時，不時透過社群軟體報平安，如今回到陸地上，他表示這段期間心情很平靜，下船前量體溫為37度，他也會回家做14天的自我管理，之後的工作則是看公司安排。
被問到前一天他關心的鑽石公主號，他則表示希望每個人都可以平安，健康地回家，希望他們繼續加油。
(中時電子報)
《超級星光大道》第一屆第五名出道的歌手劉明峰受新冠肺炎影響，自主留在寶瓶星號郵輪上隔離，在船上擔任駐唱歌手的他，已經一個多月沒回家了，今（13）日好不容易下船，表示最想回家跟媽媽一起吃飯。
劉明峰在寶瓶星號上時，不時透過社群軟體報平安，如今回到陸地上，他表示這段期間心情很平靜，下船前量體溫為37度，他也會回家做14天的自我管理，之後的工作則是看公司安排。
被問到前一天他關心的鑽石公主號，他則表示希望每個人都可以平安，健康地回家，希望他們繼續加油。
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