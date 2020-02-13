東海大學今天宣布與以色列海法大學締結姊妹校，兩校簽署「東海聯盟」策略合作協定，未來將積極推動師生交流，深化台以跨國研究合作。海法大學是以色列最著名學府之一。

海法大學位於以色列北部，在許多領域中有卓越表現，著名創新研究中心包括：信息處理與決策研究中心、情感跨學科研究中心、大腦與行為國際研究中心、藝術治療中心等。此外，IBM在海法大學建立了美國境外最大的研究中心。

海法大學校長Prof. Ron Robin同時也是以色列大學領袖聯盟（VERA）的現任主席，換言之，即為以色列所有大學最高領導和發言人，在以色列及全球均有崇高地位。

Robin校長表示：「台灣有世界一流的優秀人才和科技產業，特別在半導體和硬體製造領域，和以色列的強項如軟體和演算法，彼此完全互補。」

東海大學校長王茂駿說，東海大學近年積極推動和世界及未來趨勢接軌，繼前年引進亞馬遜AWS成立雲創學院，再結盟以跨學科領域見長的以色列海法大學，對學校意義重大。

東海大學智慧轉型中心執行長，也是這次結盟的推手黃齊元表示：「台灣和以色列有許多相似的地方，我們雖然都很小，但均能以小博大，在世界科技舞台占有一席之地。」

在以色列創新的生態圈中，大學扮演相當關鍵的力量，是以色列產業創新的基礎。以色列海法大學影片介紹中引用了愛因斯坦名言：「學習昨日，活在今日，盼望明日，最重要的是要不斷提出疑問」。「東海聯盟」的成立，將樹立台以創新合作的新典範。

(中時 )