生病後家人變全民公敵！第二名康復台商曝辛酸

我國第10例新冠肺炎病例康復，發出公開信。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心表示，我國第10例新冠肺炎確診者，目前狀況好轉，最快今可解除隔離，近期可出院。指揮中心下午公開這名台商的3分鐘完整錄音檔，台商透露，自從住進醫院後，家人全部都變成全民公敵！

這名在武漢工作的台商，原列為接觸者，31日確診，因症狀輕微，兩次採檢呈陰性後，報請指揮官，經專家評估後決定解除隔離。他在錄音檔中心酸表示，「沒有任何一個人想要生病」，自從他住進醫院後，家人全部都變成全民公敵，他內心非常不捨與無奈，他明白人性都是擔心自己，深怕被傳染，但生病之後才能理解病人的無奈與無助。

他指出，打從在大陸工作，一直沒有習慣在大陸看醫生，返台前也沒有感冒，直到1月12日返台後幾天，流鼻水到醫院就診，都沒有任何異狀，所以就遵循醫囑領藥回家休息，並自主管理。但當28日太太因頭痛自行到醫院就醫後，卻被確診為武漢肺炎，真的是晴天霹靂，他非常自責，更一度不能諒解醫生怎沒能在第一時間將他隔離？後來才知，因當時不符合通報條件。三天後他也被確診，夫妻倆就這樣一前一後住進了負壓隔離病房，即便失去自由、很不方便，面對未知的疾病也有些不安，但只能勇敢面對，只要家人還有社會大眾都能平安，他願意被隔離。他感謝家人一直用語音的方式陪他渡過這些日子，是他最大的精神支柱。

他說生在台灣真的很幸福，如果大家的抱怨能少一些、多一些感恩，正能量就能多一些。面對未知的疾病疫情，雖然造成很多生活上的不便，但相信台灣的醫療實力是可以讓國人受到良好的醫療照護，非常感謝第一線的防疫人員，以及所有醫護人員的照顧。

(中時電子報)