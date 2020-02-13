行政院今日拍板新冠肺炎疫情發放振興抵用券，經濟部表示，未來會正名為「Coupon折扣優惠」，考量不同年齡層、商圈特性，會朝實體與數位(行動支付)雙軌發行著手，使用地點主要在夜市、商圈與餐飲三個通路。消費者必須「先消費、再折扣」，折扣比例初步方向在8到9折左右，但實際還要討論，尚未定案。

經濟部表示，預計這一兩周內就會提出「Coupon折扣優惠」使用細節方案，希望3月就可以開始發放或下載讓民眾使用。

原則上，「Coupon折扣優惠券」會以數位與實體雙軌發行，數位部分就是給予折扣優惠碼，實體券則是出示後店家給予打折。經濟部說，主要是考量夜市、年齡層較大民眾不太會使用行動支付或電子支付工具，因此實體券還是得存在。但是會希望藉此補助提升店家、民眾使用行動支付比例，因此可能在數位管道上給予較大折扣。

「Coupon折扣優惠券」會祭出使用門檻(金額、方式)，民眾必須「先消費、後折扣」，未來到夜市、各大商圈、餐飲店家消費時，才給予消費金額一部分折扣。原則上是朝打8到9折規劃，實際還要討論才定案。

(中時 )