日盛投信今（13）日表示，新型冠狀病毒最新確診個案累確診數連續第三天下降，中國國家衛健委專家組組長鍾南指肺炎2月下旬將達高峰後回落並可能於4月結束，緩和疫情持續擴散打擊經濟憂慮，加上中國國家主席習近平指不可防疫措施過度影響經濟，憧憬中國將加大政策拉抬經濟，A股持續強勢表態，市場會進入更理性的整固期，因平衡型基金因具股債多元靈活優勢，下檔防禦力佳，在震盪走揚的行情中，中國平衡型基金可望獲市場青睞。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示，參考SARS經驗及結合目前環境，2019新型冠狀病毒對於短期經濟衝擊可能大於2003年，一方面消費類產業在這十幾年持續提高，影響首當其衝，二來目前經濟相較於2003年處於弱復甦，在政府疫情隔離較為嚴格下，企業復工進度可能低預期。但由於之前SARS、MERS等防疫經驗，這次政策在隔離手段上較為果斷，加上民眾防疫意識提高，影響時間或有望比SARS期間縮短，過去經驗顯示，疫情高峰當季度對於景氣影響較大，但疫情過後即迅速恢復，並未改變較長景氣週期方向。

黃昱仁分析指出，短期市場情緒及企業獲利下修預期將導致指數波動較大，一旦疫情最壞情況過去，隨即將迎來修復行情。產業上，國產替代的半導體、TESLA概念股仍是市場主流股，傳統的大消費受疫情影響時間較長，但看好長期消費升級趨勢，可逢低逐步承接。

(工商 )