財政部高雄國稅局表示，為提供民眾多元化繳費選擇，該局全功能服務櫃台已提供信用卡繳納服務費便民措施，民眾可持已加入公務機關信用卡繳費平台之32家金融機構信用卡，均可免收手續費。

此外，為增加民眾繳費便利性，高雄國稅局全功能服務櫃台也提供「行動支付」繳費服務，民眾只要利用智慧型手機下載Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及台灣Pay等行動支付App，且手機綁定信用卡，就可利用手機感應方式，繳納「債權人查調債務人財產及所得資料服務費」，讓繳費更輕鬆快速。

(工商 )