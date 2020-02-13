高雄國稅局：用信用卡繳費 再省手續費 15:572020/02/13 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，為提供民眾多元化繳費選擇，該局全功能服務櫃台已提供信用卡繳納服務費便民措施，民眾可持已加入公務機關信用卡繳費平台之32家金融機構信用卡，均可免收手續費。 此外，為增加民眾繳費便利性，高雄國稅局全功能服務櫃台也提供「行動支付」繳費服務，民眾只要利用智慧型手機下載Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及台灣Pay等行動支付App，且手機綁定信用卡，就可利用手機感應方式，繳納「債權人查調債務人財產及所得資料服務費」，讓繳費更輕鬆快速。 (工商 ) #繳費 #信用卡繳費 #手續費 #高雄國稅局 #櫃台 也許您會感興趣 推薦閱讀 凱基銀行首創LIEN繳費！防疫不出門照繳帳單及捐款 14:202020/02/10 財經 好方便！新北路邊停車費11日起可透過eTag繳費 15:282020/02/10 生活 幸運車主繳費17元 台南版Gogoro騎回家 04:102020/02/12 地方新聞 未登記工廠3月起納管繳費 北市社子島將排除 17:372020/02/12 生活 國銀濫頭寸 去年首破11兆 04:102020/02/13 金融．稅務 土銀估持平 合庫拚增15％ 04:102020/02/13 投資理財 刷中信卡繳學費 免手續費 04:102020/02/13 產業特刊 《金融股》玉山金今年獲利估增9.5％，EPS拚1.89元 12:332020/02/13 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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