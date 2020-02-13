公視兒少生態節目《台灣特有種》第二季介紹在台灣西部海域生活的「中華白海豚」，日前邀請侯佩岑為VR動畫影片中的海豚媽媽角色獻聲。驚訝於存活數量居然只剩下不到70隻，侯佩岑感到惋惜及痛心，「我沒想到中華白海豚會面臨這麼多危險……」，也直言這次配音很有感觸，有許多危險是媽媽永遠擔心不完的，「學習放手也是我自己的一個重要課題。」本集內容將於2月14日周五晚間6點在公視頻道播出。

侯佩岑在認識「中華白海豚」的育兒特性之後，坦承本身是個很會擔心的母親，比較不像很多媽媽會鼓勵小朋友去探索，讓他們去跑去跳，「有任何危險的動作，我通常都會在很小的時候就制止他們了，所以其實應該要學著慢慢放手。」侯佩岑也分享自己小時候是個很聽話的小孩，當了媽媽之後變得超有種，感性說道：「這是一個很重要的責任，要為自己跟為別人負責。」

被問及認識哪些台灣特有種，侯佩岑笑說這些知識都是來自書本，由於很少離開城市，也沒機會親眼見過什麼台灣特有種生物；感慨連這一代都不一定見過「中華白海豚」，搞不好到下一代可能真的就看不到了，並語重心長表示：「做為人類很慚愧，周遭的生態可能被我們有意或無意的傷害到，希望可以藉由各種資訊的了解，更提高環保意識，盡量去改進，和世界共存。」

(中時 )