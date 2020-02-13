世界衛生組織（WHO）的營運資金常需要透過世界各國給予支持，不過美國總統川普決定，將大幅縮減新年度財政預算的全球衛生基金，其中給予世界衛生組織的金額直接被刪掉一半以上，川普政府認為直接給於特定國家援助，有更好的效率。

原本2020年會有91億美金的全球衛生基金，而川普打算將這項預算砍到60億美金，其中給予WHO的部分減少了53%，而給予泛美衛生組織（PAHO）更是只剩下原本的25%。

國務院預算規劃司司長Douglas Pitkin表示，削減全球衛生基金的原因，主要是因為我們認為，要解決疾病、健康等問題最有效率的方式，就是給特定國家直接的援助。

而這段話或許是川普政府對世界衛生組織最近太過於相信、支持中國大陸政府的表現，所表達出的抗議。而為了面對新冠肺炎的疫情，川普政府也投入1,500百萬美金到國際開發署，也另外使用2,500萬的緊急儲備金，來幫助撤離僑民及相關疫情。

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(中時電子報)