15：44屏東瑪家鄉規模4地震 最大震度屏東3級 15:562020/02/13 中時電子報 許立穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日下午14時51分台北市士林區發生有感地震，震央在北市府政府北放15.1公里，地震深度2.4公里，芮氏規模：2.9。 (中時電子報) #15 #屏東 #44 #瑪家鄉 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 15檔外資逆勢買 拚免疫 04:092020/02/09 財經要聞 Google Maps慶15歲 推全新功能 04:102020/02/10 產業．科技 15檔業績成長護體 法人挺 04:102020/02/10 證券．權證 44檔跨國股票型基金 淨值創高 04:102020/02/10 投資理財 15檔投信認養 黑翻紅 04:102020/02/11 證券．權證 孟加拉洛興雅難民船翻覆 至少15人溺斃 16:362020/02/11 國際 復工有影 15檔概念股動起來 04:102020/02/12 財經要聞 60條口罩產線遴選分配完成 15家廠商陸續擴建產線 22:432020/02/12 生活 NBA》羅瑞大三元 暴龍15連勝仍喊卡 11:102020/02/13 體育 《國際社會》再添44例，鑽石公主號新冠肺炎確診達218人 11:422020/02/13 財經 生活熱門新聞 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 社區感染終會來！名醫揭：最怕這4件事 - 生活 台灣因這事被世界看到？她一滑手機嚇傻 - 生活 超市驚見還有口罩 行家勸：別買 - 生活 新冠肺炎疑似個案新增49例 確診人數不變 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。