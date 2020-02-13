地牛翻身！今（13）日15時44分屏東發生芮氏規模4.0顯著有感地震，震央在屏東縣政府東方19.6公里處，即為屏東縣瑪家鄉。地震深度35.5公里。各地最大震度屏東3級、高雄2級、台南1級、嘉義1級。

(中時電子報)