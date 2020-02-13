民國84年拍攝的斗南分局。（雲林縣文化觀光處提供）

這幢建物1950年代設有拘留所，後來無故消失，修復前只是普通辦公室。（雲林縣文化觀光處提供）

修復過程中發現拘留所的痕跡仍在，天花板、地板只是被包在後期整修的輕鋼架、瓷磚地板內，如今全部打開恢復。（雲林縣文化觀光處提供）

舊斗南分局周邊5幢古蹟將作為雲林縣的警察英雄館、故事館。（周麗蘭攝）

耗資約5000萬元修復的斗南舊分局縣定古蹟，原訂讓斗南派出所當新辦公室，因古蹟的使用規範多，警察執勤恐有無法掌握的損害情況，斗南派出所12日已喬遷至新斗南分局合署辦公，歷史建物將作為雲林的警察英雄館，預計三月間開放。

台一線旁的舊斗南分局，前身是1930年興建的「台南州斗六郡斗南警察官吏派出所」，2009年被公告為縣定古蹟，斗南分局遷出後，2015年文化處進行修復周遭5幢歷史建物，共耗資約5000萬元。

這幢古蹟在1950年代設有拘留所，後來無故消失，修復過程中發現拘留所的痕跡仍在，天花板、地板只是被包在後期整修的輕鋼架、瓷磚地板內。

前年古蹟修復完工後曾招標營運但都流標，縣府決定讓辦公空間不足的斗南派出所使用，去年警方考量歷建的維護規範多，不能變更設計，連使用釘子、點火都禁止，搬遷案臨時喊停。

斗南派出所12日喬遷至斗南分局右側，斗南分局表示，當初興建時就有規畫派出所空間。

文化觀光處長陳璧君指出，舊斗南分局是雲林縣警察辦公廳舍最大、最完整的建物，雲林縣報效警界的子弟多，需要展覽空間訴說故事，內部已進行警察文物布置。

陳璧君表示，故事會強化歷史建築的意義，這5幢古蹟將作為雲林縣的警察英雄館、故事館，未來仍將招標營運，無論順利與否，都要讓民眾先去看看建物、聽故事，就像參觀博物館一樣。

(中時 )