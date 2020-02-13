新北市林口區瑞平里13日下午2時許，馬路不明原因發生下陷，出現深約2米大洞，幸好當時無車流行經，無任何人員傷亡，警方獲報後封閉一車道，派遣1名警力到場交管，目前已通知林口區公所到場修復，相關單位將持續追蹤更新路況。

(中時 )