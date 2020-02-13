林口馬路突陷2米深坑 區公所緊急派員填補 16:052020/02/13 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林口馬路突下陷深約2米洞，幸無人員傷亡（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區瑞平里13日下午2時許，馬路不明原因發生下陷，出現深約2米大洞，幸好當時無車流行經，無任何人員傷亡，警方獲報後封閉一車道，派遣1名警力到場交管，目前已通知林口區公所到場修復，相關單位將持續追蹤更新路況。 (中時 ) #林口 #人員 #馬路 #區公所 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 元宵節吃湯圓 新北農業局力推手做貢寮鮑湯圓 02:592020/02/09 旅遊 好方便！新北路邊停車費11日起可透過eTag繳費 15:282020/02/10 生活 板橋大觀路強拆4連棟違建 闢建平面停車場 17:342020/02/10 社會 疫情衝擊觀光下滑4成 侯友宜：將提出因應方案 10:322020/02/11 社會 台灣夏普響應防疫戰 捐贈新北市空氣清淨機 04:102020/02/12 產業．科技 超大方！三重先嗇宮贈2千公斤洗手乳、6千公升次氯酸水 11:252020/02/12 生活 疫情讓菜銷不出去 新北推保證銷售、價格助農友 15:202020/02/12 政治 首案》新北都更第2箭主幹道容積加給 僑蓮建設申請核准 15:392020/02/12 風格 新北都更第2箭主幹道容積加給 首案僑蓮建設申請核准 15:412020/02/12 財經 口罩防疫 新北個人計程車司機14日起1次可買20片 12:062020/02/13 生活 社會熱門新聞 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 萬象 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 爽跟越南妹玩1龍2鳳 台商見正宮不舉 醫一招救他 - 社會 法官屢次蹺班上酒家找妹 遭判免職 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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