涉案口罩男先假裝要投注在彩券行外徒徊。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

搶走現金後，口罩男即騎車離開。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

台中市太平區大源路某彩券行遭一男子臉戴口罩入內掏玩具槍行搶得手9900元，經店家報案，警方調閱監視錄影帶鎖定37歲泰籍移工涉有重嫌，8小時內即鎖定他，並在案發15小時內將他逮捕到案。

蘇姓移工12日晚間10點戴口罩先在大源路這家彩券行假裝要投注，待無人時持玩具槍向女店員威脅要她交出現款，女店員心生畏懼，拿出櫃台內9900元現金交付給他，蘇男得手後即騎自行車離去。

太平警方獲報後隨即成立專案小組，依店家所述之特徵沿路調閱監視器，並清查轄內可疑人士，漏夜偵辦並沿線調閱監視器比對特徵，8小時後即鎖定蘇姓泰國籍移工涉有重嫌。

蘇嫌到案後表示，他因同鄉友人在外積欠債務，自己誤信擔任保證人，結果該名同鄉卻返國未歸，導致債務轉嫁自身，經濟壓力下遂鋌而走險持玩具槍搶彩券行。

太平警方迅速查獲蘇嫌並起出玩具模型槍1把，惟現金部分辯稱已償還部分債務，全案將檢具相關證據依法究辦，警方表示，對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許此類不法事件發生。

(中時 )