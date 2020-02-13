槍手當街開7槍狙殺 1男子髖部中彈送醫 16:082020/02/13 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子全程不發一語遭警移送。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 19歲李男13日下午持槍前往新北市泰山區明志路2段民宅，朝34歲張姓男子連開7槍，張男髖骨慘中2槍被送往輔大醫院救治，目前無生命危險。開槍的李男下午二時前往新莊分局投案，林口警方現正釐清案情中。 (中時 ) #生命 #危險 #男子 #投案 #新莊分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 「浪」老師上課 最棒的生命教育 18:472020/02/10 生活 毛寶貝浪老師 最棒的生命教育 04:102020/02/11 地方新聞 1歲以下幼兒戴口罩 醫驚：更危險 10:072020/02/11 生活 鴻海延後復工 他警告蘋果2大夯貨危險了 10:122020/02/11 財經 雲林》北港燈區設職人館 延續燈會場地生命力 18:202020/02/11 生活 寵物成照妖鏡 主人為開鎖費不救 04:092020/02/12 話題觀察 公司要求員工繳存摺 過來人：危險 10:162020/02/12 日常 北市大安區墜樓意外 1男子無生命跡象 13:342020/02/12 社會 槍手街頭連開多槍狙殺仇家後投案 1男中槍送醫 15:242020/02/13 社會 靈鷲山護法30年 「心願力、新希望」百匠慧心圓融待眾生 15:332020/02/13 生活 社會熱門新聞 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 萬象 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 爽跟越南妹玩1龍2鳳 台商見正宮不舉 醫一招救他 - 社會 衛生紙之亂 調查局找到源頭了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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