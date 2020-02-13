19歲李男13日下午持槍前往新北市泰山區明志路2段民宅，朝34歲張姓男子連開7槍，張男髖骨慘中2槍被送往輔大醫院救治，目前無生命危險。開槍的李男下午二時前往新莊分局投案，林口警方現正釐清案情中。

(中時 )

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