群創(3481)公布去年第4季財報，在公司去化面板庫存，使得整體面板出貨量增加，第4季營收656億元，季增3.6％，但毛利率降至-2.1％，營業損失為71億元，較上季營損近49億元擴大，稅後淨損69億元，連續5個季度虧損，每股虧損0.71元。折舊及攤銷為87億元，資本支出為45億元。

總計2019年合併營收為2520億元，營業毛利為30億元，毛利率1.2％，營業損失為199億元，稅後淨損174億元，也是2013年來首次全年度虧損，每股虧損1.77元。

出貨量方面，去年第4季整體出貨面積762萬平方公尺，較前一季增加8.2％，液晶面板售價為每平方公尺275元美金。中小尺寸營收為177億元，較上一季增加0.6％；中小尺寸合併出貨面積76.56萬平方公尺，較前一季增加11.4％。

2019年全年整體出貨面積為2894萬平方公尺，2018年全年整體出貨面積為3064萬平方公尺，相比減少5.5％；中小尺寸方面，2019年全年合併出貨量共計2億5700萬片，與2018年全年出貨量2億7200萬片相比減少5.5％。

去年第4季營收以產品應用別區分，手機及商用產品為33％，可攜式電腦為21％、桌上型螢幕為11％、電視為35％；以產品尺寸別區分，10吋以下為28％、10到20吋為26％、20到30吋為12％、30到40吋為4％、40吋以上為30％。

群創表示，第1季由於去年第4季公司積極去化庫存，以及受新冠病毒影響導致大陸春節延後開工，預估第1季面板出貨量相較於上季將減少。公司已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。展望2020年，由於友廠減產效應及歐洲盃、東京奧運等運動賽事刺激消費者需求，供需情況可望更加健康。

(時報資訊)