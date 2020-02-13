新冠肺炎疫情沸沸揚揚，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2841'>台開</a>(2841)集團將在本週六開放花蓮<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2841'>台開</a>心農場8萬株向日葵免費採摘。董事長邱復生說，最近新冠肺炎疫情，讓大家都不敢出門，專家學者也都鼓勵大家多出來郊外，在空氣好的地方深呼吸，而花蓮是全台灣最好的地方，這裡的含氧量都超過21、22%，所以是一個氧氣很多的地方，來到這裡，無形中就會增加抵抗力。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2841'>台開</a>指出，蘇花改通車效益逐漸顯現，農曆春節假期9天花蓮新天堂樂園吸引約30萬的觀光人潮，蘇花改通車後，從台北出發只要2.5小時，跟開到台中差不多，自主駕車花蓮遊勢必成為趨勢，在此新冠肺炎防疫時期，除了做好自主健康管理外，可到空氣好含氧量高的花蓮走走，增強自身免疫力。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2841'>台開</a>心農場日出洄瀾灣花海有8萬株向日葵，將在2月15日12:00-16:00再次開放免費採摘，歡迎親朋好友一同前往，享受一個與向日葵的約會，走到戶外呼吸新鮮空氣，增強免疫力。

(時報資訊)