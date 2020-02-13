新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，觀光產業更是首當其衝，行政院今（13）日拍板通過紓困等方案。交通部長林佳龍也隨即在臉書表示，觀光業界配合政府全力防堵新冠肺炎，班機、郵輪停航，連帶觀光客也銳減，因此交通部自過年期間停陸客團開始討論協助觀光、交通輸運業的方案，預計投入約500億，三階段為觀光與交通運輸業添柴火。

林佳龍說，第一階段將紓困142.3億元，現階段會先提供旅行業營運損失救濟，包含配合政策停止接待中客團與提前離境等措施，都讓旅行社的營運受衝擊，因此由政府補助，不能讓旅行社獨自承擔。

同樣受影響的還有旅宿業與觀光旅遊業、海陸空運輸業，林佳龍說，交通部會提供營運支持，包含稅費補貼、減免稅費等，幫助產業度過難關。

當然，林佳龍強調，也不希望扶弱卻「越扶越弱」，政府的資金救急，但是產業的品質也要藉此機會提升。因此接續兩個階段，就是為旅遊品質提升添柴火。

第二階段，林佳龍說，復甦振興階段要投入54.5億元，資金將用於補助旅宿業品質提升、觀光遊樂業優質化、觀光數位轉型計畫，同時投入行銷資金，鼓勵國內旅遊、擴大吸引國際旅客，把旅遊人次回補到疫情衝擊前的水位。

第三階段，林佳龍說，升級轉型要投入300億元，已經擬定國際魅力景區、友善環境提升、觀光標誌改造計畫，把硬體設施提升到國際水準。另外，配合交通部觀光局訂定的主題旅遊年，逐步把自行車、鐵道、跳島、博物館的旅遊服務提升到位，觀光景點也要進行數位化轉型，因應國內外旅客獲取旅遊資訊的需求。

林佳龍強調，希望透過整體前瞻性的規劃，把這次的危機化為轉機，讓台灣的觀光全面提升，交通部將持續推動。

(工商 )