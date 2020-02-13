顛覆性的科技正翻轉汽車供應鏈的數位轉型，而近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情更是衝擊全球車市，產業內部轉型需求增加，融合科技應用和電動化汽車將成為未來的發展趨勢。

勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）今（13）日發布《2020年汽車產業趨勢與展望》報告，提出「電動化、新競爭者、資訊共享與科技」四大驅動因素，可協助汽車業者適應價值鏈轉變，並在面對國際供應鏈及新科技衝擊時，得以靈活應變調整營運模式、推動內部轉型、投資尖端核心技術以順應產業趨勢。

勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業負責人郭俐雯會計師表示，2020年仍充滿許多不確定性因素，衝擊全球汽車供應鏈，並造成不同層面的經濟影響。

勤業眾信《2020年汽車產業趨勢與展望》報告將汽車產業供應鏈畫分為「成長、停滯與衰退」三階段，為處於不同階段的供應商提供「擴張、守成與轉變」三項策略建議；同時，亦提出四大趨勢與展望，期望汽車業者可依據各自企業階段及文化，制定合宜的轉型計畫，以應付快速更迭的產業趨勢，創造企業價值。

(工商 )