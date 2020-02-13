從直播主蛻變為人氣歌手，張若凡推出首張個人專輯《dopaMINE 我，她》，日前和專輯製作人陳君豪上POP Radio《幕前幕後偷偷看》接受主持人toto訪問，張若凡以「小孩」形容新專輯，對於專輯製作人陳君豪，她形容不只像是專輯「爸爸」，更像歌曲的「阿公」。

陳君豪爆料，起初看到張若凡照片認為是個纖瘦的漂亮女生「看起來不太會唱歌」，直到從YouTube搜尋到張若凡在選秀節目的表現，讓陳君豪驚呼「這人的聲音和人完全連不起來」，讓張若凡忍不住邊笑邊抱怨「好過分」。

張若凡（左）、陳君豪（右）接受toto訪問，聊歌手與製作人合作的心理攻防戰。（POP Radio提供）

陳君豪讚張若凡的聲音「充滿著女性費洛蒙，聽了感到有點疼惜」，不過陳君豪形容張若凡較慢熟，合作過程最困難的，莫過於要像「木馬屠城」般地先突破心防，才能引導歌手唱出情緒。張若凡笑稱，陳君豪錄音時「垃圾話很多」，但她很感謝「不知怎唱下去的時候，君豪老師都會給我方向」。

出道前擔任直播主累積不少粉絲，她坦言「就是希望有人看了我的直播就會簽我」，陳君豪也鼓勵有想進入演藝圈的人多參加各類比賽，比較有機會被看見。即將在2月29日於Legacy舉辦演場會，她透露將會唱跳、邀請神秘嘉賓，她在節目上感謝陳君豪之餘，還想趁機對陳君豪可愛的稚子放話，讓陳君豪攔截「說甚麼？你想當我媳婦嗎」，惹得張若凡順勢接話「我想等他長大」。

(中時 )