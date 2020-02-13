《模範棒棒堂》出道的鮪魚（吳俊諺），還接下主持棒，日前拜訪高齡82歲的登山女達人，見識到對方堅強的「女力」，吳俊諺私下透露，他一直認為女人比男人有智慧，加上天生的母性，耐力和堅忍力都比男生厲害許多！也並表示人生中最重要的3名女性是母親、老婆和岳母，過程中還間接透露，會走上演藝之路，還和被綁架的哥哥有關。

鮪魚在節目中透露，自己有一個哥哥，但在他5歲時就被綁架，歹徒當時要求200萬的贖金，但哥哥至今仍下落不明，20幾年下來老家的電話也從來沒換過，就是為了等一通電話，鮪魚選擇進演藝圈，就是希望能找到哥哥。

鮪魚感謝老婆無微不至的細心照顧家庭（圖／翻攝自臉書一個wu簷下）

鮪魚也提及生命中最重要的3個女人，當得知哥哥被綁架，一度讓母親深陷悲傷深淵之中，但她仍強打精神扶養他長大，也讓鮪魚十分不捨且心存感激。鮪魚也相當感謝老婆，凡事都能冷靜處理，還無微不至的細心照顧家庭，成為他在外打拚的最強後盾。鮪魚還提到了他的岳母，主要是因為岳父長年在外地工作，岳母一肩扛起養育孩子的責任，把老婆和她的手足教養得很好，讓鮪魚打從心裡十分敬佩。

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(中時電子報)