蘇姓男子因為毒品案遭判刑，2015年10月入監執行，不過服刑僅2天，就因為膽結石引起急性膽囊炎穿孔，造成化膿性腹膜炎，引發敗血症死亡。因蘇母認為監所未即時處置，提起告訴。法院審理後，認為，管理員並無疏失，駁回國賠，刑事一審也判無罪。

蘇男因毒品案遭判刑確定，2015年10月入監服刑，因有坐骨神經痛及毒癮問題，也向監獄反應。10月18日凌晨1時，因坐骨神經痛及毒癮發作，舍方對其更換房間，後來又表示身體不適。直到19日上午吐出黑色物品，不過一直到下午才因昏迷送醫。到院時已經失去生命跡象。法醫解剖後，死因為膽結石引起急性膽囊炎，造成化膿性腹膜炎，引發敗血性休克。

蘇母指出，兒子吐出黑色嘔吐物時，就應該送醫，但監所錯過黃金時間，因此依扶養費、喪葬費，精神撫慰等向監獄、2名管理員求償302萬元。不過監獄則說，期間都有給予適當處置，甚至交代要加強注意狀況，19日也安排就醫，期間蘇的意識也很清楚，甚至能正常對話。蘇男昏倒後，馬上送醫院，並沒有問題。

法院調閱相關監視器後，認為管理員都有依照規定給予處置，加上管理員也非專業醫師，難以注意蘇男的病徵，無法判斷有無立即戒護就醫必要。駁回蘇母國賠告訴。

(中時 )