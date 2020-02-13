媒體今天報導，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）最近以1.65億美元購下一座莊園，寫下洛杉磯地區房價新高紀錄。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，貝佐斯從媒體大亨蓋芬（David Geffen）手中買下「華納莊園」（Warner Estate），交易金額改寫洛杉磯地區房價紀錄。

貝佐斯打破媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）之子拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）去年締造的洛杉磯房價紀錄，拉克蘭當時耗資約1.5億美元購買加州貝艾爾區（Bel-Air）一座豪宅，此宅曾在1960年代電視影集「豪門新人類」（The Beverly Hillbillies）中出現過。

貝佐斯的「華納莊園」位於比佛利山莊（Beverly Hills），占地9英畝（3.6公頃），具英國喬治王朝建築特色，包括宅邸、客房、一座網球場與一座9洞高爾夫球場。據說宅邸內還收藏著一塊當年拿破崙向約瑟芬求婚時所站立的地板。

據報導，這座莊園最初由華納兄弟公司(Warner Brothers)已故總裁傑克．華納（Jack Warner）於1930年代所建。

貝佐斯創辦網購巨擘亞馬遜公司（Amazon），身價估計逾1100億美元，被視為世界首富。

(中央社)