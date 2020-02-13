陸配子女來臺防疫一事，一日數變，演變成衛福部撤回陸委會的措施，民進黨立委高嘉瑜指陸委會主委陳明通「小明的故事」，源頭來自國民黨立委林奕華。國民黨主席候選人郝龍斌「小明有事，小華遭殃」發聲明指出，此事唯一問題在「政府橫向聯繫不足」，高嘉瑜企圖以乾坤大挪移的手法，把陸委會決策問題推給在野黨立委。

「政治飛沫該停了！」郝龍斌聲援林奕華指出，小明事件唯一的問題在於：「政府橫向聯繫不足」；陸委會在決策前並沒有和防疫指揮單位（衛福部）先做好溝通，但防疫期間忙中有錯，原本各界在質疑後，大家還是會接受和配合。可是讓人錯愕的是，現在執政黨的心態已經演變為「誰都不能說我錯」、「有錯一定是別人的錯」。

他說，其實昨天陸委會已認錯道歉，衛福部也撤回止血，這件事已拍板定案；但還是有民進黨立委要跳出來硬拗。

郝龍斌說，高嘉瑜委員指「小明的故事」源頭是國民黨林奕華委員，這就是企圖用乾坤大挪移手法，把陸委會決策問題推給在野黨的民意代表。過去陳明通主委在面對國民黨立委的風格，大家應該還有印象：強硬備詢、滔滔不絕！這樣的陳明通主委所做出的決策，誰能影響？或許只有蔡英文總統、民進黨立委們。防疫應上下一心，政府各部會應該彼此配合；但民進黨立委們不該假防疫之際，行各種批鬥之實。

(中時 )