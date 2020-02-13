橫山鄉沙坑村中豐路三段七巷內，遭堆置化學廢液貝克桶的現場。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

橫山鄉沙坑村中豐路三段七巷內，去年3月18日遭堆置化學廢液貝克桶，現場散發濃烈的化學氣味，縣長楊文科為防止汙染擴大，裁示動支第二預備金盡速清除，環保局已於2月10日將有害廢棄物全數清除離場。

環保局表示，去年5月31日依廢清法第71條令汙染行為人及土地所有人，須在去年7月5日前提送處置計畫書清除處理現場廢棄物，但屆期未提送，為避免汙染擴大，依據同法代履行清除處理廢棄物作業，所生費用向行為人及土地所有人求償。

代履行作業分2階段辦理，第1階段辦理汙染調查、桶裝廢棄物分類及再包裝作業，工研院在去年11月28日完成，總計完成367個桶裝廢棄物整理分類，包括含銅汙泥、腐蝕性廢棄物、易燃性廢棄物等。

第2階段由中衛環保科技公司執行廢液、汙泥、貝克桶等有害事業廢棄物清除處理，已在2月10日清離現場，總計清運22車次。

縣長楊文科同時指示環保、農業等單位成立24小時值班專線，向違法棄置案件宣戰，縣府將持續透過「檢警環平臺」，比照重大犯罪辦理，加強查緝環保犯罪事件。

環保局副局長羅仕臣呼籲，如經查獲有非法棄置廢棄物情事，得依法處1年以上5年以下有期徒刑並得併科1500萬元以下罰金，不肖業者千萬別心存僥倖，若發現可疑情事請協助通報環保局專線03-5530060。

(中時 )