劉明峰下船後透露，最想跟媽媽吃飯。（吳康瑋攝）

全世界新冠肺炎的確診病例不斷增加，日前滯留在寶瓶星號上的「星光幫」歌手劉明峰終於在13日下船，接受媒體訪問時指出，呼吸到自由的空氣真好，並指出，自己下船後，「第一件事想洗澡、想跟媽媽吃飯，媽媽煮的麵很好吃。」

劉明峰表示，這段期間心情很平靜，一直有運動和排練，也激發一些創作靈感，他說，在船上悶在船艙房間內，如果又沒有窗戶的內艙，又無法出去，很容易有壓力，人會瘋掉。

至於與船公司的契約是否繼續，劉明峰指出，自己現在還不清楚，因為突然被告知可以回家，也不知能回家幾天。他透漏，下船時防疫人員有測量體溫但沒有採驗，他的體溫攝氏37度，對於政府防疫作為很有信心，船上另外2名台灣籍人員及夥伴女歌手EVA是否能下船則要看公司決定。

劉明峰回憶在船上的生活並指出，當時寶瓶星號的乘客還在日本外海，大家心裡都很緊張，他在台上表演鼓勵郵輪上旅客，他說「大家要對台灣防疫工作有信心，我相信，我們大家一定可以回到台灣。」他也對自己回家有信心。

對於鑽石公主號上仍在日本外海漂流的旅客，劉明峰表示，「現在疫情形勢嚴峻，上面有那麼多人確診，很為他們擔心，希望他們都能健康回家，也盼大家一起為防疫努力，非常時期有非常時期作法，希望旅客能多忍耐配合」。

(中時 )