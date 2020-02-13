儘管13日都已召開這次亞洲盃男籃資格賽第1階段兩場賽事記者會，中華籃協卻遲遲不肯開始預購21日中華出戰馬來西亞的首戰門票，原因就是馬來西亞籃球總會已跟亞洲籃總(FIBA Asia)提出延賽要求，可是亞洲籃總到現在都沒答案！

「就以我們這邊收到的消息，大馬籃總確實已跟亞洲籃總提出21日比賽延期的要求，可是到現在為止，亞洲籃總仍然不給我們一個肯定的答案，」中華籃協秘書長李一中表示，「目前一切並非操之在我們手上，而是完全要看亞洲籃總。」

李一中表示，中華籃協本月初就已經發文跟亞洲籃總確認過，21日這場亞洲盃首戰能否開打，可惜就跟馬來西亞籃總一樣，到現在都不知道是否延期，「反正假如馬來西亞21日不來，就看亞洲籃總決定是否處分馬來西亞或延期舉辦。」

目前唯一能夠確定，只有24日中華隊在台北和平館出戰日本比賽如期進行，不過弔詭的是，日本將於21日先跟中國大陸在千葉港體育館對決，可是來自新冠肺炎疫區的大陸隊，前往日本應該沒有隔離，難免造成是否造成傳染的疑慮。

畢竟日本打完21日主場比賽後，24日就要來台跟中華隊交手，對此李一中表示，「我想現在想這些還太早，要牽扯下去就牽扯不完了，我們還是專心先行等待亞洲籃總對於21日這場中華遭遇馬來西亞的決定，然後再來考慮其它的吧。」

(中時 )