從11點開始祈求擲筊，但都遲遲博無杯，王惠美詢問媽祖是否想將時程提前，沒想到擲一次就聖杯，讓現場民眾嘖嘖稱奇。（吳建輝攝）

彰化縣媽祖祈福文化節往年都由縣內13間媽祖廟共同辦理，各宮廟出錢出力，號召各社團及公益團體舉辦各項活動，來彰顯媽祖仁慈精神。（吳建輝攝）

連續舉辦13年的彰化縣媽祖祈福文化節，為期三天的活動，每年都吸引超過10萬人次參與，今年由王功福海宮擔任爐主，13日上午邀請縣內主辦的12間媽祖宮廟主委及來賓見證，由彰化縣長王惠美擲筊決定今年舉辦日期，沒想到媽祖遲遲不點頭，最後馬祖指示與王功漁火節節合辦理，將在下周四再擲筊擇日。

縣府提供10月的2日、3日、4日與9日、10日、11日還有17日、18日、19日等三個時程，供媽祖「選擇」，以連續三聖杯或以最高杯為準則一吉日，但從11點開始擲筊，都遲遲博無杯，王惠美詢問媽祖是否想將時程提前，沒想到擲一次就聖杯，讓現場民眾嘖嘖稱奇，最後馬祖指示與王功漁火節節合辦理，最後與現場各宮廟主委商量，決定下周四在擲筊決定辦理日期。

王惠美說，以往媽祖祈福文化節都在10月舉辦，今年原本提供三個時間要讓媽祖選擇，但後來媽祖指示，要配合王功漁火節聯合辦理，原本就預定下周四要在福海宮擲筊決定漁火節時間，因此在與各宮廟商量溝通之下，決定下周在擲筊，將兩大活動結合擲筊擇定活動時間，將媽祖的神威發揚光大。

彰化縣媽祖祈福文化節往年都由鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、王功福海宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮及溪湖福安宮共13間媽祖廟共同辦理，各宮廟出錢出力，號召各社團及公益團體舉辦各項活動，來彰顯媽祖仁慈精神。

「彰化縣媽祖祈福文化節」去年在伸港福安宮舉辦三天三夜的祈福，吸引超過十萬民眾前來朝聖，以文化、公益、產業及觀光為主軸，以往都由爐主宮廟依地方習俗及特色來規劃，每間參與宮廟都盡心盡力，展現出對媽祖宗教文化虔誠信仰。

(中時 )