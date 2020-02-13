日本名古屋一家料理店40年老師傅「竹岡義孝」拿手菜是天津蛋包飯。（程炳璋攝）

台南市一家知名居酒餐廳最近在中西區府中街開設日本風小酒館，請來在日本名古屋有40年主廚經驗的老師傅「竹岡義孝」駐店一周，適逢西洋情人節，店家即日起至23日舉辦摸彩抽紅包活動，民眾消費滿千元就可試手氣。

情人節前夕不少情侶想破頭要找哪種餐廳用餐最浪漫，台南市中西區府中街一家純日本風的居酒屋業者在情人節前夕開業，即日起推出摸彩活動至23日，用餐滿1000元就可摸彩抽紅包，有現金、啤酒與餐點折扣大獎。提供情侶體驗純日式小酒館風格的不同選擇。

在中西區開業17年的聚樂居酒屋老闆娘曾淑萍早年在日本餐廳打工，最近在府中街內開設一間日本風小酒館「樂樂居酒屋」，從日本名古屋「兵木綿」料理店請來40年主廚「竹岡義孝」擔任客座主廚一周。

「兵木綿」老闆是台灣人，在日本經營連鎖中華料理店已第4代，竹岡義孝在店內從學徒當到主廚，歷經40年，認識來旅日打工的曾淑萍，因緣際會到台南工作，這次因為曾女在台南開小酒館，返台相挺。

曾淑萍表示，新開設的日式小酒館以資深日本師傅的手藝，搭配日本各地有名的日本酒。每週推出不同的日本在地酒，讓喜愛日本酒的台南民眾，品酒同時享受日本料理美味。

(中時 )