隨著行政院前院長賴清德宣布「派遣歸零」後，政府機關縮減派遣勞工人數，但相較派遣，據統計，不受勞基法規範的勞務承攬人數，在去年第3季成長為4萬6千餘人，為了讓事業單位對勞動派遣或勞務承攬有明確認知，勞動部日前公布「派遣事業單位及承攬事業單位認定指導原則」，希望讓雇主與勞工瞭解契約關係為何。

去年勞基法修法後，要求包括派遣單位不能與派遣勞工簽訂定期契約、要派單位不得先行面試該派遣勞工再轉掛至派遣單位、派遣單位積欠派遣勞工工資時，派遣勞工得請求要派單位給付及派遣勞工發生職業災害時，要派單位應與派遣事業單位連帶責任，但若是承攬契約，僱主不但不用為其投保勞健保、提撥勞退、特別休假、工時、加班費等權利，承攬勞工只能自行至職業工會加保。

據統計，行政院及所屬各主管機關運用派遣勞工人數從106年第3季的8124人減少至108年第3季的3053人，但勞務承攬人數從106年第3季的4萬438人增加為108年第3季的4萬6041人。

據該認定原則指出「若承攬事業單位指派所用之勞工向定作人提供勞務時，係由定作人實際指揮監督管理者，則非屬勞務承攬關係」，勞動部官員說明，原則指出若承攬事業單位無法自行決定如工時變更、請休假、工作地點變更等，可能會較趨近於勞務派遣。

勞動部官員也說，此次是規範事業單位間的派遣與承攬關係，至於自然人承攬的部分，則在日前公布的「勞動契約認定指導原則」已有區分。

(中時 )