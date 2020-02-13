為積極響應金管會政策，中信銀新推出「中信Home Bank」APP友善金融專區，且在2020年1月獲得臺灣視障協會測試通過，使用人次至今不斷攀升。

中信銀指出，為打造金融友善環境不遺餘力，不僅於各分行設置無障礙空間，提供全台最多約6,000臺無障礙ATM及161臺視障ATM，亦領先同業打造響應式（RWD）無障礙網路銀行，在不同裝置上皆能流暢使用，2019年10月更全新推出「中信Home Bank」APP友善金融專區，新增非約定轉帳功能，提升身心障礙者數位體驗。

中信銀行數位場景經營處處長何慶媛指出，除了一般的帳務查詢、匯利率查詢，視障朋友常有轉帳需求，過去卻需要請熟人幫忙或親自到ATM轉帳，相當不便，金管會主委顧立雄去年11月要求本國銀行全面建置無障礙網路銀行及行動銀行APP轉帳相關服務。中信銀行早一步傾聽客戶需求，於「中信Home Bank」APP友善金融專區加入非約定轉帳功能，持續提供視障朋友更完整的金融友善服務。

中信銀行表示，行動銀行「中信Home Bank」APP友善金融專區的交易人次，已是中國信託無障礙網路銀行的5倍，前三大熱門功能為「交易明細查詢、臺外幣餘額查詢和臺幣非約定轉帳功能」，熱門時段為上午10時至中午12時、晚上9時至10時，推測客戶多利用上午及睡前時段進行交易。

(工商 )