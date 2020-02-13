台開集團花蓮「開心農場」，將開放8萬株向日葵免費採摘；台開董事長邱復生13日指出，值此新冠肺炎防疫時期，集團位於花蓮洄瀾灣的開心農場，含氧量都超過21、22%，來這裡走走，無形中就可增強自身免疫力!

此次開放採摘的是從15日開始，每天中午十二時至下午四時。

台開指出，蘇花改通車，從台北出發只要2.5小時，跟開到台中差不多，自主開車到花蓮旅遊，順便提升免疫力，既療癒，又可增強身體健康。

(工商 )