台開集團花蓮「開心農場」 8萬株向日葵免費摘！ 16:392020/02/13 工商 袁延壽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台開集團花蓮「開心農場」，將開放8萬株向日葵免費採摘；台開董事長邱復生13日指出，值此新冠肺炎防疫時期，集團位於花蓮洄瀾灣的開心農場，含氧量都超過21、22%，來這裡走走，無形中就可增強自身免疫力! 此次開放採摘的是從15日開始，每天中午十二時至下午四時。 台開指出，蘇花改通車，從台北出發只要2.5小時，跟開到台中差不多，自主開車到花蓮旅遊，順便提升免疫力，既療癒，又可增強身體健康。 (工商 ) #花蓮 #開心農場 #台開集團 #萬株 #開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 打破慣例 故宮周休一日做防疫 19:342020/02/09 生活 台北試演場整修完畢 3月開放預約 19:492020/02/09 生活 故宮首破例 周一休館 04:102020/02/10 藝文副刊 北藝中心試演場 3月開放預約 04:102020/02/10 藝文副刊 花蓮知名「佳興冰果室」傳火警 店內多人受傷 13:022020/02/10 社會 花蓮佳興冰果室失火 店家5人燒傷 04:102020/02/11 社會新聞 2山友受困高山懸崖 空勤吊掛脫困 14:132020/02/11 社會 工研院力歐自駕車 桃園開放場域試行 15:222020/02/11 生活 防疫大作戰 花蓮大型運動中心暫封館 17:582020/02/11 生活 寶瓶星號乘客跑去游泳 醫師：近距離接觸者恐成破口 15:122020/02/12 生活 生活熱門新聞 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 社區感染終會來！名醫揭：最怕這4件事 - 生活 超市驚見還有口罩 行家勸：別買 - 生活 下一站不幸福！環狀線新莊幸福路口交通惹民怨「等3個號誌都過不了」、「捷運陸橋晃到腿軟」 - 生活 新冠肺炎vs.感冒症狀 醫曝3大不同 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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