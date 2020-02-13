元大投信申請iSTOXX全球關鍵科技指數資格認可 16:162020/02/13 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，元大投信今（13）日遞件申請「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」資格認可，這是投信公司今年第2件（共4檔）ETF標的指數資格認可申請案。 證交所表示，根據送件資料顯示，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」，由STOXX公司編製，指數採調整後市值加權方式計算，以STOXX 14個總市場指數的成分股為選股範圍，篩選符合營收來源至少30％以上為關鍵科技相關業務之企業，指數成分股涵蓋全球在關鍵科技產業中之代表性企業，現有成分股計99檔。 (工商 ) #關鍵 #iSTOXX #認可 #指數 #元大投信 也許您會感興趣 推薦閱讀 中信投信ETF標的指數 資格認可過關 04:102020/02/10 證券．權證 元大投信 11度獲AAM最佳ETF管理獎 04:102020/02/10 產業特刊 《基金》退休金理財商機大，台股基金＆境外基金搶金主 12:172020/02/11 財經 富邦投信申請3檔ETF標的指數認可 16:422020/02/11 財經 富邦投信 申請三檔ETF標的指數認可 04:102020/02/12 證券．權證 馬來西亞槓反ETF 取經台灣 04:102020/02/12 投資理財 元大台灣高股息優質龍頭基金 3月募集 04:102020/02/12 投資理財 《證交所》富邦投信申請三檔ETF標的指數資格認可 08:012020/02/12 財經 市場信心增強 美股創歷史新高紀錄 07:172020/02/13 國際 櫃買今通過復華投信債券ETF指數資格認可 15:072020/02/13 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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