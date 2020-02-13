台灣力拚突破國際天際線，高等教育成為契機。與台灣往來轉為密切的以色列，今（13）日由以色列大學領袖聯盟（VERA）主席、海法大學校長Prof. Ron Robin，與東海大學共同宣布締結姊妹校，兩校簽署「東海聯盟」（TungHAI Alliance）策略合作協定。

以色列教育被認為是「全世界最成功教育之一」。以創造性學習為特色，擁有4大特點：敢於懷疑、好奇精神、追求創新、重視智慧。國內多家大學院校與以色列大學締結合約，如耶路撒冷希伯來大學、以色列理工學院、臺拉維夫大學等，IBM在校內成立美國境外最大研究中心的海法大學，此次與東海大學的結盟還是首度。

「東海聯盟」（TungHAI Alliance）的英文名字妥為巧思。東海大學表示，這是「東海」和「海法」各取一字TUNG、HAI，結合起來正好為TungHAI，雙方結盟為「東海聯盟」，未來將積極推動師生交流，深化台以跨國研究合作。

東海大學校長王茂駿表示，東海大學近年積極推動和世界及未來趨勢接軌，繼前年引進亞馬遜AWS成立雲創學院，再結盟以跨學科領域見長的以色列海法大學，對學校的意義重大。

東海大學校友、智慧轉型中心執行長黃齊元，是這次兩校結盟的推手。他表示，台灣和以色列有許多相似的地方，雖然都很小，但均能以小博大，在世界科技舞台占有一席之地。他自己曾在去年資助出版《跟以色列人做生意，和你想的不一樣》專書。

(工商 )