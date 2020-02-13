小米13日舉行最新旗艦手機「小米10」發佈會，據了解，小米10採用了高通的Snapdragon 865處理器，LPDDR5記憶體，售價由人民幣3,999元起。受消息影響，小米股價逆勢走高，股價在港股盤中一度大漲超過5％

在發佈會開始之前，小米曾發公告指，2019年總收入預期超過2,000億元，研發費用預期約70億元，預計2020年全年研發投入超100億元。

香港經濟日報報導，小米集團CEO雷軍在當日戴口罩現身，他呼籲民眾要戴口罩，並指自己身為湖北人，曾在武漢讀大學，一直關注疫情，並不斷在全球範圍尋找物資支援抗疫。他強調，這次線上發布會是非常時期的特殊情況，感謝國內直播平台支持這場發佈會。

針對小米10配備Snapdragon 865處理器，雷軍直言，「這是地球上最強的5G旗艦手機處理器」，其在5G及AI性能領先其他對手。他又表示，其AI性能較友商（華為）強3成。該手機亦配備了美光科技的LPDDR5記憶體，在速度上大幅升級，而其Wifi 6的連線亦採用了OFDMA技術，在人多時仍能保持連線速度。

(工商 )