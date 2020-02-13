新冠肺炎（COVID-19）持續在全球延燒，截至13日確診病例已飆破6萬起，並造成至少1369人死亡。目前在印度已有3起確診病例，有一名父親因出現類似症狀，深深懷疑自己染上了新冠肺炎，擔心會將病毒傳染給家人，因此不斷向他們丟石頭，不讓誰靠近自己，最後上吊身亡。

根據《每日郵報》報導，50歲的農夫克理希納（Bala Krishna），5日就醫後被診斷為病毒性發燒，不過醫生再三保證，他絕對沒有感染新冠肺炎病毒，且克理希納居住的地區也沒有出現任何確診患者，要他別太擔心。不過當克理希納9日返回家中後，便要求家人要與他保持距離。

兒子穆拉利（Bala Murali）表示，爸爸10日一整天都在看新冠肺炎的相關影片，且嚷嚷著自己有類似症狀，「當我們試圖說服他沒有得新冠病毒時，他就丟石頭攻擊我們」。隔天克理希納將家人反鎖在家中後，就獨自出門，妻子德維（Lakshmi Devi）急得求救鄰居開門，但當他們找到克理希納時，他已經在母親的墳旁自盡身亡。

此外，穆拉利透露，其實爸爸的精神狀況非常不穩定，過去他還曾撥打政府熱線電話求助，「但他們告訴我，如果我爸爸最近沒有去過中國的話，就沒什麼好擔心的，要我們讓他冷靜下來」。穆拉利指責，當時政府若能及時提供幫助，那麼克理希納可能就不會死了。

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(中時電子報)