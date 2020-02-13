許家寧、吳康瑋／基隆報導

豪華郵輪鑽石公主號，感染新冠肺炎人數已達218人，船上千名遊客2周前曾至基隆上岸搭乘計程車旅遊，小黃司機展開防疫大作戰，但也抱怨口罩難求，不少人口罩一戴好幾天，基隆監理站強調今起配售口罩至計程車公會或個人合作社，每人每天至少一片，強調「數量一定夠！」

日前泊靠基隆港的鑽石公主號，今再出現44名新增確診案例，基隆市府追蹤1月31日當天在基隆港排班的54名計程車、郵輪觀光專車司機的身體健康狀況，目前狀況穩定，預計周六清晨解除隔離，其他司機也不敢大意，自主加強消毒及防疫工作。

有吳姓運匠抱怨，口罩實名制一周只能買2片口罩，每天跑車根本沒空去藥局排隊，身為防疫第一線人員，司機卻只能靠自己，得知新北市及台北市政府發函給計程車公會、合作社13日起可購買口罩，基隆不少司機口罩卻戴到發臭，有如二等公民。

公路總局基隆監理站長李明正表示，非六都縣市口罩都由監理站直接配售給小黃司機，統計基隆市登記職業駕駛共4200人，從12日第一批4200片口罩、13日1萬2600片，直接配送給各計程車公會及合作社，再轉售給司機，每片5元，每人限購一片。

李明正指出，看中央每日配送數量，一拿到口罩就會即時配發給各計程車公會及個人合作社轉售給會員，讓每位司機至少有一片，像是今天配額每人就有3片，也要求公會販售需要登記並向監理站回報，並會加強抽查，盡量讓口罩到每個司機手上。

(中時 )