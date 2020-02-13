因應新冠肺炎疫情，陸配子女回台政策一夕四變，中央疫情指揮中心指揮官陳時中說重話，既然當初選擇了國籍就要承擔。對此，醫護粉專指出，陸配不幫子女選擇入台灣籍，應該是經過盤算的，因為健保等五個理由，而不能享有因應疫情台人優先的相關措施。

為什麼部分中國籍配偶的子女會選擇中國籍？「MedPartner 美的好朋友」粉專分享一些在基層醫療工作的經驗，點出其中的關鍵。

依台灣兩岸關係條例，當初小孩生下來的時候，只要父母雙方有一人是台灣人，就可以取得台灣的國籍，但中國籍跟台灣籍只能二選一。早年多數都會選台灣，但現在有越來越多人選擇加入中國籍，聽到多數的理由包括：

1.只要取得台灣的長期居留就有健保了，取得國籍在中國發展未必有好處。

2.不願意放棄在中國的大城市（北上廣深）戶口（這種戶口很難、很慢才能拿到很值錢）。

3.不想服台灣的兵役（中國原則上是募兵制）。

4.認為中國將來發展比台灣好。

5.認為早晚會統一，而且一定是中國統台灣，所以拿台灣籍只是麻煩。

「這是享受我們的好處，但不願意承擔義務的行為」，粉專醫護認為，平常這些人都可以自由往來台灣跟中國，我們也不能有什麼意見，但現在這種非常時期，優先保護自己國籍的民眾，這是完全合理的做法。

(中時電子報)