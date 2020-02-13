三星在2月12日凌晨在美國舊金山發表的Galaxy Z Flip翻蓋式可摺疊螢幕手機，今（13）日火速在台亮相。三星台灣公佈，Galaxy Z Flip在台將在2月21日起採限量上市，空機價NT$48880價格上市。也將與電信商與電商通路合作銷售，購買方式多元。不過由於是採限量上市，價格又逼近五萬，到底哪里能體驗實機，購賣時有哪些需要提前做好的功課，請看以下解答。

一、Galaxy Z Flip限量銷售 通路怎麼分配？

三星指出，由於Galaxy Fold在台銷售的成績吧錯，再加上Galaxy Z Flip鎖定族群與先前不同的緣故，這一次有跟總部爭取到更多的數量（具體沒有公布）。

銷售通路分配數量則是以三星通路與其他通路來分（三星通路預購與購買的優惠與其他通路不同），是1:1的量。在台推出兩款頑美黑、頑美紫，到貨數量上也是1:1。Galaxy Z Flip限量（目前台灣與總部爭取到的數量）銷售完後，便不會再銷售。但不確定是首波就將供貨完畢，還是會依照到貨數量分次供貨。

二、並非所有電信門市皆可體驗實機

三星指出，雖然2/21上市後將可在中華電信、台灣大哥大以及遠傳通路購買，但是並非所有門市都可以體驗實機，實機僅提供給選定的特定門市。可體驗Galaxy Z Flip實機的門市可查詢三星官網或各電信商官網資訊。

三、星級螢幕維修禮遇價是原本2.5折

無論選在三星或是電信、電商通路入手Galaxy Z Flip，三星都提供自購買日起一年內維修螢幕的優惠價NT$3800，三星官方公佈這是原本維修價格的2.5折，換算下來原始螢幕維修費用為NT$15200。一年內星級螢幕維修服務的維修範圍，可以指定用於手機外螢幕或是手機內螢幕。一年期過後，螢幕維修恢復原價。

四、金色限量款與Thom Browne聯名款目前沒有上市計劃

如果有看UNPACKED 2020發表會的朋友，應該會知道Galaxy Z Flip還有Mirror Gold這一個限量款式。三星指出，金色款式僅在特定市場上市，台灣目前沒有推出的計畫。至於Thom Browne聯名款，則因為Thom Browne聯名款品牌台灣沒有設櫃，目前也還沒有引進的計畫。

三星Galaxy Z Flip將自2/12 17:00起至2/17日在三星體驗館、三星智慧館以及三星商城開放預購。2/21日起則在指定通路上市，根據通路不同，提供的優惠禮遇不同。在三星體驗館、三星智慧館、三星商城購買，提供（1）指定機型舊換新，現折NT$3000；（2）一年延長保固；（3）星級螢幕維修禮遇；（4）24小時線上客服服務；（5）一年免費到府收送手機；（6）專屬備機計畫（保固期間可借用一台三星S或是Note系列旗艦級備用機）。在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦國際、PChome線上購物、momo購物網購買，則可享(1)星級螢幕維修禮遇；（2）24小時線上客服服務；（3）一年免費到府收送手機；（4）專屬備機計畫。

(中時電子報)