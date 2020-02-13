民眾踴躍參與節電參與式預算說明會。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府今年續辦變電箱節電彩繪徵圖競賽。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府去年辦理變電箱繪圖比賽，廣受好評。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府提升全民節電意識，推廣有成，今年續辦廣受好評的變電箱節電彩繪徵圖競賽，美化市容更傳遞節電生活觀念，並首次推動「節電」結合「參與式預算」，辦理提案工作坊，讓民眾決定預算，提案執行最符合需求的節電計畫。

縣府自去年開始籌備節電參與式預算系列活動，於苗栗市、苑裡鎮、竹南鎮辦理「節電參與式預算說明會」、竹南規畫2場「志工培訓講座」，獲民眾踴躍參與，今年進入最重要「提案」階段，將於23日在頭份尚順君樂飯店會議室205a辦理節電參與式預算提案工作坊，落實「咱的預算，咱來決定」的參與精神。即日起開放報名，網址：

https：／／forms.gle／cfXWkNfzyEWxqE4P6

歷年來苗栗縣皆獲節電優良縣市肯定，並為推動節電措施不遺餘力。縣府工商發展處長黃智群表示，民眾對節電有許多創新發想，透過節電參與式預算提案工作坊，以由下而上方式開放民眾參與提案，廣徵民意，能更了解民眾真正的需求，進而積極實踐，能更有效達到節電目標。

黃智群說明，只要年滿16歲，在苗栗就業就學且對節電措施有想法的民眾皆可參與提案工作坊，並針對節電措施提出方案，即可成為提案者。工商處指出，提案總執行經費為200萬元，每案最高額度上限為50萬元，期盼與民眾一起集思廣益、相互溝通，推動最有效的節電方案。

此外，廣受好評的「苗栗縣變電箱節電彩繪徵圖競賽」將於24日起徵件，以「節電生活」為主題，妝點頭份中央路示範街區，美化道路兩側林立的變電箱，更以藝術作品模式，傳達如何節電以及節電的重要性，提升民眾創作靈感以及節電觀念。

(中時 )