新冠肺炎疫情仍未退燒，為幫助民眾了解台灣疫情發展，逢甲大學集結官方公布的疫情相關資訊，建置完整「台灣疫情地圖」，民眾只要點選進入該網站，包括全台病例分布狀況、國際疫情發展及口罩存貨等訊息一目了然，受到網友力推。

進入這個「台灣疫情地圖」，逢甲大學地理資訊系統研究中心統合決策處規畫師賴正偉指出，只要點選頁面上台灣地圖的區域空間，就能立即掌握該區域通報病例、隔離人數及是否排除等相關數據及旅遊警戒點等，而民眾最關心的口罩庫存量，這裡也能隨時掌握。

除了解台灣地區疫情發展情況，賴正偉說，疫情地圖還囊括鄰近的日本、韓國、新加坡等國家疫情即時概況，所有資訊都是來自衛福部公布的官方訊息，且隨時更新，一旁並附上民間團體提供的資訊或PTT連結。

賴正偉強調，新冠肺炎受到國人極度關注，再加上美國約翰霍普金斯大學日前推出世界疫情地圖，有感於其是英文版、許多民眾使用不便，決定建置台灣版疫情地圖，有別於官方公布的文字資訊、改以地圖呈現，讓大家更容易掌握疫情動態，也藉此讓國際更了解台灣的情況。

目前此「台灣疫情地圖」在逢甲大學地理資訊系統研究（GIS）中心開放民眾使用，也會隨衛福部公布的消息隨時更新。

(中時 )